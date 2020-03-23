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Logolar da sosyal mesafe kuralına uyuyor

Sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için markalar, logolarında yer alan bitişik harfleri ayırıyor.

23.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:22
Logolar da sosyal mesafe kuralına uyuyor

Sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için markalar, logolarında yer alan bitişik harfleri ayırıyor.Farkındalık yaratma iş birliğine Türkiye 'den imza atanlar arasına Maltepe Üniversitesi de katıldı.

Koronavirüs için küresel çapta alınan önlemler dahilinde büyük markalar logolarında sosyal mesafe kuralına dikkat çeken değişikliklere gidiyor. Maltepe Üniversitesi de logosundaki bitişik harfleri koronavirüs salgını nedeniyle ayırdı. Sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için hazırlanan yeni logoda, 'Mesafeyi Koruyalım' mesajına yer verildi.

"KURALI CİDDİYE ALALIM"

Sosyal mesafenin önemine dikkat çekmek için logosunda değişime giden Maltepe Üniversitesi'nin bu adımla küresel iş birliğine destek olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar, "Birbirinizden 2 metre uzakta olmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalıyız. Bu kuralı ciddiye alalım ve uygulayalım" diye konuştu.

Karasar, şöyle devam etti:

"Virüsün bir taşıyıcıdan başka birine geçmesini engellemenin en etkili yolu kişisel hijyenin yanı sıra sosyal teması en alt düzeye indirmek ve sosyal mesafe kuralına uymak. Kalabalık ortamlardan, temaslardan uzak durmak Covid-19'un yayılmasını yavaşlatacak. Bu önleme dikkat çekmek için salgın boyunca logomuzdaki harfler de birbirinden ayrı duracak."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Maltepe Üniversitesi, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

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