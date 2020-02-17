Lojistiğe güven ölçüldü

KPMG Türkiye ve İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi iş birliğiyle Lojistik Sektörü Güven Endeksi ilk kez hesaplandı.

Endeksin veri kaynağını Türkiye genelinde üç aylık periyotlarla uygulanan Lojistik Sektörü Eğilim Anketi oluşturuyor. Anket kapsamında sektörde faaliyet gösteren işletmelerdeki yönetici veya uzman düzeyinde 103 kişinin görüşüne başvuruldu. 2019 yılının son çeyreğinde endeks 95,90 olarak gerçekleşti. 0-200 aralığında değer alabilen endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini ifade ediyor, 100'den küçük olması ise kötümser bir görüşe işaret ediyor. Buna göre;

Türkiye lojistik sektörünün mevcut durumuna bakıldığında endeks 87,06 iken gelecek beklentileri değerlendirildiğinde ortalama 100,32.

Sektörde iş hacmi artışına ilişkin iyimser (endeks 100,97) görüş hakim. Birleşme ve satın almalara ilişkin endeks de 149,51 olarak öne çıkıyor. Bu güçlü endeks, lojistik sektörünün yüksek potansiyeliyle birlikte yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdüreceğine işaret ediyor.

İnsan kaynağı ihtiyacı, sermaye artışı ve iş koşullarında küçülme/kötüleşme beklentisi bulunuyor. Sektörün sermaye artışı noktasında ise olumsuz (95,15) bir beklenti var. Sektör, yeni yatırımlar noktasında da önümüzdeki üç aylık dönemde herhangi bir planlama içerisinde değil.

Taşımacılık sektöründe olumsuz algının en çok kârlılık durumu üzerinde yoğunlaşması dikkat çekiyor. Önümüzdeki çeyreğe ilişkin beklentiler baz alınarak kârlılık endeksi 59,22 olarak hesaplandı. Bu zayıf sonuç, kârlılık durumunun oluşan rekabet koşulları nedeniyle düşmesi ve daha da düşeceği şeklinde yorumlanıyor.

KPMG Türkiye Taşımacılık Sektör Lideri Yavuz Öner, endeksle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Taşımacılık sektörü hem yurt içi hem de yurt dışı gelişmelerden doğrudan etkileniyor. Yurt içindeki ekonomik yavaşlamayla birlikte çevremizde yaşanan ekonomik ve politik istikrarsızlık, Koronavirüs gibi insan sağlığını tehdit eden konular nedeniyle oluşan ekonomik duraklamalar taşımacılık sektörünün gelecek beklentilerini olumsuz etkileyen unsurlar. Kalkınma planı ve Orta Vadeli Program ile öngörülen Lojistik Master Planı'nın hayata geçirilmesi sektör için yeni fırsatların yaratılmasını sağlayacak ve yabancı yatırımcılar bakımından cazibesini artıran bir etki yaratacaktır" dedi.