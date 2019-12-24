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Lojistik Master Planı yarın açıklanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Lojistik Master Planı" yarın tanıtılacak.

24.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:04 Lojistik Master Planı yarın açıklanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Lojistik Master Planı" yarın tanıtılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın The Otel'de yapacağı Lojistik Master Planı sunumuna, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılması bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u açıkladığı programda, Lojistik Master Planı'nın Türkiye'nin stratejik konumundan kaynaklanan lojistik avantajının ve rekabet gücünün artırılarak, iktisadi ve sosyal gelişmeyi hızlandırmak ve Türkiye'yi uluslararası ticarette bölgesel lojistik üs haline getirmek bakış açışıyla hazırlandığını ifade etmişti.

Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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