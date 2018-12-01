Lojistik Merkez İçin Dev Buluşma

MAHMUT ÖZGENER, "MÜJDELERİMİZ VAR" DEDİ.

İzmir'in ihracat potansiyelini açığa çıkaracak olan mega projelerden biri olan Kemalpaşa Lojistik Köy Projesi için İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu ve Meclis Üyesi Koç Ali Al, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile toplantıda buluştu. Altyapısı tamamlanan, şimdi de en verimli işletme modelinin belirlenerek bir an önce hayata geçirilmesi gereken proje için İZTO heyetinin geçtiğimiz hafta görüştüğü Vali Ayyıldız'ın da gayretleriyle bir araya gelen taraflar, kentin kaderini belirleyecek çok önemli kararlar aldı.

EL ELE, GÜÇ BİRLİĞİ İLE

Görüşmenin detayları ile ilgili bilgi veren İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Artık Türkiye'de İzmir üslubu diye bir birliktelik ruhu örneği yaratılıyor. Daha önceki Tarım İhtisas OSB projelerinde olduğu gibi Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri ve Deniz Ticaret Odamız ile el ele verip bu projeyi de kentimize kazandıracağız. Daha önce Sayın Valimize önerilerimizi ve işletme modelini kapsayan proje dosyasını sunmuştuk. Meclis konuşmamda da Ankara'da temaslara başlayacağımızı söylemiştim. Ne mutlu ki hemen iki gün sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile bir araya geldik. Burada özellikle Sayın Valimize, projemizi sahiplendiği ve Sayın Varank'la görüşmemize öncülük ettiği için çok teşekkür ediyorum." dedi.

ŞİRKETTEN ZİYADE İHTİSAS OSB OLMALI

Toplantıda 1 milyon 200 bin metrekarelik kamulaştırılmış ve altyapısı bitmiş alanda Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nde üstyapı unsurlarının da bir an önce tesis edilmesi için çaba gösterdiklerini anlatan Özgener, "Burada demiryolu bağlantılı konteyner elleçleme sahalarının yapılması, yine demiryolu ve karayolu bağlantılı depo ve antrepoların yapılması, gerekli vinç ve operatör altyapısının kurulması, tüm merkezin entegre çalışmasını sağlayacak otomasyon ve yönetim sisteminin kurulması ciddi bir maliyet ve yönetişim becerisini zorunlu kılmaktadır. Bu sistemi bir şirketin kurarak, bileşenlerini diğer şirketlere vermesi, kiralaması veya işlettirmesi pek mümkün görünmemektedir. Bu nedenle İzmir Kemalpaşa Lojistik Merkezinin bir şirketten ziyade bir Lojistik Organize Sanayi Bölgesi statüsü ile çözmek çok daha akılcı ve sonuca ulaşabilir bir yaklaşım olarak görünmektedir. Sayın Bakanımıza bunu aktardık ve olumlu karşılandık" diye konuştu.

"İZMİR'E GÖSTERİLEN ÖNEM BÜYÜK AVANTAJ"

Projenin önemli bir ayağı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın da İzmir projelerine gösterdikleri önemin kent için büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan Özgener, "Bizler çok heyecanlıyız çünkü eğer kentimize Lojistik İhtisas OSB'yi kazandırabilirsek, bir sıçrama yaratacak ve marka kent İzmir'in dünya kentleri ile rekabetinde çok büyük bir üstünlük sağlayacağız. Katkı koyan tüm kurum ve kişilere şükranlarımı sunuyorum" dedi.

ELMASOĞLU: TARİHİ BİR TOPLANTI

Toplantıda bulunan İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu da, talebin Organize Sanayi Bölgeleri'ne ilişkin yönetmeliğe de uyduğuna dikkat çekerek, "Ben bu toplantının İzmir'in kaderi için de tarihi bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Çok verimli ve beyin fırtınası niteliğinde bir görüşme oldu. Dosyamızı ve özel bilgi notlarımızı hem sözlü hem yazılı olarak ilettik. Bizim şansımız, bu kadar büyük bir projede hem ilgilenen tüm Bakanlıkların, hem de kent içindeki tüm kurumların güç birliği içinde olması" değerlendirmesini yaptı.

KÜMELEŞME VURGUSU

Konunun bir diğer önemli boyutunun da kümeleşme olduğuna dikkat çeken Elmasoğlu, "Sayın Başkanımızın da çok önemsediği bir konu var. Bölgede altyapısı henüz tamamlanmamış 3 milyon metrekarelik alanda da kentteki 6 tane küçük ve orta ölçekli sanayi sitesinin yer alabileceğini düşünüyoruz. Böylece şehir içinde bir bölgeye sıkışmış, trafik sorunu çeken, altyapı ihtiyacı duyan bu bölgelerimiz de, çağın ihtiyaçlarına uygun ortamda faaliyetlerini sürdürebilecekler" dedi.

Elmasoğlu ayrıca, toplantıda aslında tüm bu projelere de can suyu sağlayacak, girişimcilik ve inovasyon katkısı sağlayacak Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi için Özgener'in Bakan'a bilgi verdiğini ve tam destek sözü aldığını da sözlerine ekledi.