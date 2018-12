Lojistik Merkez İçin Önemli Buluşma

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:28



İhracatta oluşturacağı sıçramayla İzmir ekonomisine milyarlarca lira katkı sağlayacak olan Kemalpaşa Lojistik Köy Projesi'nin en verimli şekilde ve çağın ihtiyaçlarına göre kullanılması için harekete geçen İzmir Ticaret Odası (İZTO), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüşerek, projenin bir an önce hayata geçmesi için el ele verdi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener , "Müjdelerimiz var" dedi.İzmir'in ihracat potansiyelini açığa çıkaracak olan mega projelerden biri olan Kemalpaşa Lojistik Köy Projesi için İzmir Ticare Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yönetim kurulu başkan yardımcısı Cemal Elmasoğlu ve meclis üyesi Koç Ali Al , Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile toplantıda buluştu. Altyapısı tamamlanan, şimdi de en verimli işletme modelinin belirlenerek bir an önce hayata geçirilmesi gereken proje için İZTO heyetinin geçtiğimiz hafta görüştüğü Vali Ayyıldız'ın da gayretleriyle bir araya gelen taraflar, kentin kaderini belirleyecek çok önemli kararlar aldı."El ele verip bu projeyi de kentimize kazandıracağız"Görüşmenin detayları ile ilgili bilgi veren İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Artık Türkiye 'de 'İzmir üslubu' diye bir birliktelik ruhu örneği oluşturuluyor. Daha önceki Tarım İhtisas OSB projelerinde olduğu gibi Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri ve Deniz Ticaret Odamız ile el ele verip bu projeyi de kentimize kazandıracağız. Daha önce valimize önerilerimizi ve işletme modelini kapsayan proje dosyasını sunmuştuk. Meclis konuşmamda da, Ankara 'da temaslara başlayacağımızı söylemiştim. Ne mutlu ki hemen iki gün sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile bir araya geldik. Burada özellikle valimize, projemizi sahiplendiği ve Bakan Varank'la görüşmemize öncülük ettiği için çok teşekkür ediyorum" dedi.Toplantıda 1 milyon 200 bin metrekarelik kamulaştırılmış ve altyapısı bitmiş alanda Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nde üstyapı unsurlarının da bir an önce tesis edilmesi için çaba gösterdiklerini anlatan Özgener, "Burada demir yolu bağlantılı konteyner elleçleme sahalarının yapılması, yine demir yolu ve kara yolu bağlantılı depo ve antrepoların yapılması, gerekli vinç ve operatör altyapısının kurulması, tüm merkezin entegre çalışmasını sağlayacak otomasyon ve yönetim sisteminin kurulması ciddi bir maliyet ve yönetişim becerisini zorunlu kılmaktadır. Bu sistemi bir şirketin kurarak, bileşenlerini diğer şirketlere vermesi, kiralaması veya işlettirmesi pek mümkün görünmemektedir. Bu nedenle İzmir Kemalpaşa Lojistik Merkezinin bir şirketten ziyade, bir Lojistik Organize Sanayi Bölgesi statüsü ile çözmek çok daha akılcı ve sonuca ulaşabilir bir yaklaşım olarak görünmektedir. Bakanımıza bunu aktardık ve olumlu karşılandık" diye konuştu."İzmir'in dünya kentleri ile rekabetinde çok büyük bir üstünlük sağlayacağız"Projenin önemli bir ayağı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı 'nın da İzmir projelerine gösterdikleri önemin kent için büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan Özgener, "Bizler çok heyecanlıyız; çünkü eğer kentimize Lojistik İhtisas OSB'yi kazandırabilirsek, bir sıçrama oluşturacak ve marka kent İzmir'in dünya kentleri ile rekabetinde çok büyük bir üstünlük sağlayacağız. Katkı koyan tüm kurum ve kişilere şükranlarımı sunuyorum" dedi.Toplantıda bulunan İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu da, talebin organize sanayi bölgelerine ilişkin yönetmeliğe de uyduğuna dikkat çekerek, "Ben bu toplantının, İzmir'in kaderi için de tarihi bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Çok verimli ve beyin fırtınası niteliğinde bir görüşme oldu. Dosyamızı ve özel bilgi notlarımızı hem sözlü hem yazılı olarak ilettik. Bizim şansımız, bu kadar büyük bir projede hem ilgilenen tüm Bakanlıkların, hem de kent içindeki tüm kurumların güç birliği içinde olması" değerlendirmesini yaptı.Konunun bir diğer önemli boyutunun da kümeleşme olduğuna dikkat çeken Elmasoğlu, "Başkanımızın da çok önemsediği bir konu var. Bölgede altyapısı henüz tamamlanmamış 3 milyon metrekarelik alanda da kentteki altı tane küçük ve orta ölçekli sanayi sitesinin yer alabileceğini düşünüyoruz. Böylece şehir içinde bir bölgeye sıkışmış, trafik sorunu çeken, altyapı ihtiyacı duyan bu bölgelerimiz de, çağın ihtiyaçlarına uygun ortamda faaliyetlerini sürdürebilecekler" dedi. - İZMİR