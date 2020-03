Lojistik sektöründe güvenli çalışma planı

Küresel salgın çerçevesinde yaşanan durgunluk her sektörde etkisini sürdürüyor. Tıbbı malzemelerden temel gıda ve hammaddelere kadar insan hayatı için gerekli ürünlerin yerlerine ulaştırılmasını sağlayın lojistik sektörü; denizcilik, lojistik ve liman gruplarında çalışanlarının sağlığı için gerekli önlemleri alarak sahada işin devamlılığını sağlamak üzere tüm imkanlarıyla çalıştıklarını açıkladı.Çin'in Wuhan şehrinde başlayıp tüm Çin'e ve dünyaya yayılan koronavirüs (kovid-19) sadece Çin ekonomisini değil, dünya ekonomisini de etkisi altına aldı. Devletler, kurumsal ve bireyler tedbirleri uygulama ve kurallara uyma konusunda birlikte hareket etmeye çalışıyor. Denizyolu, karayolu, demiryolu gibi tüm taşıma modları ile depo hizmetleri ile komple lojistik hizmeti veren şirketler için iş süreçlerinde aksama yaşanmaması hayati derecede kritik. Şirketlerin devamlılığının yanında tıbbı malzemelerden temel gıda ve hammaddelere kadar insan hayatı için gerekli ürünlerin yerlerine ulaştırılması dünyanın içinden geçtiği bu olağanüstü süreçte hayati ve kritik bir önem taşıyor.Tedarik zincirinin devamlılığı için Arkas, ana iş kolları olan denizcilik, lojistik ve liman gruplarında çalışanlarının sağlığı için gerekli önlemleri uzaktan çalışma dahil olmak üzere alarak sahada işin devamlılığını sağlamak üzere tüm imkanlarıyla çalıştığını duyurdu. Şirketin acente grubu yurtdışında 23 ülkede 61 ofisi ile o ülkelerin koşullarına göre hizmet vermeye devam ettiğini belirtirken Arkas Line da servis verdiği 68 limanda gemi operasyonlarına kesintisiz devam ettiğini açıkladı.Arkas Line CEO'su Can Atalay, "Çin'den ihracatın azalması armatörlerin son haftalarda konteyner planlamasında da ciddi sorunlar yaşamasına sebep olsa da şirket olarak biz bölgesel bir hat olduğumuz için müşterilerimizin konteyner ihtiyaçlarını karşılamada sıkıntı yaşamıyoruz" diye konuştu.A,B ve C planları hazırlandıYaşanan süreç ile ilgili bilgi de veren Arkas Lojistik; beyaz yakalı çalışanlarını yüzde 95 oranında evden çalışma ortamına geçirdi. Depo ve garajlarda çalışan personelleri ise kademeli ve dönüşümlü olarak sahada hizmet vermeye devam ediyor. Şirket olarak A-B-C planlarının önceden hazırlanmış olduğunu söyleyen Arkas Lojistik CEO'su Onur Göçmez, "Geçen hafta A planı devreye almıştık bu hafta B planına geçtik. Tüm senaryolara karşı önlemlerimiz hazır. Bu dönemde müşterilerimiz ile daha güçlü bir bağ kurmaya başladık, birlik beraberlik arttı." diye konuştu.Arkas Denizcilik CCO'su Ece Çokdeğer ise "İşimizin merkezinde insan var; müşterilerimiz, iş ortaklarımız, mesai arkadaşlarımız. Bu sebeple, önce sağlık diyoruz. Bununla beraber, müşterilerimizin ticari faaliyetlerinin aksamaması için de tüm tedbirleri alarak hizmetlerimizi aralıksız sunmaya devam ediyoruz." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA