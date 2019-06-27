Lojistik sektörüne tasarruf getiren uygulama; FreightBasket

– Lojistik sektöründe zaman ve enerji tasarrufu sağlamak için FreightBasket adlı bir uygulama geliştirildi. Uygulamayla sektörün iletişimle ilgili problemlerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi (TTPYO) bünyesinde yer alan Kuluçka Merkezi tarafından geliştiren 'FreightBasket' programıyla lojistik sektöründeki firmaların birkaç haftaya yayılan iletişim ve kargo sürecini en aza indirmek, işlemleri hızlıca hayata geçirmek amaçlanıyor. Uygulamada, 47 ülkeden sektör 417 firması ve 332 navlun kayıtlı.

PROGRAM NASIL ÇALIŞIYOR?

Uygulamaya kayıt olan dış ticaret firmaları ithalat ya da ihracat yapmak istedikleri ürünü Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarası (GTİP) ile arayarak dünyanın farklı noktalarındaki tedarikçilere anında ulaşabilecek. Halihazırda tedarikçileri mevcut ise ithalat-ihracat yapacakları ülkeye hizmet veren lojistik hizmet sağlayıcı (nakliyeci, gümrükçü, depo ve antrepo, ilaçlama, sabitleme) firmalarını listeleyebiliyor, kargo bilgilerini girerek kolayca bu firmalara rezervasyon yapabilecek. Ayrıca, yüklemeleri için ihale oluşturarak kendilerine özel fiyat tekliflerini alabilecekler.

Sistem yerleştiğinde tüm lojistik sektörü için haftalar boyu sürebilecek işlemlerin süresi birkaç güne inmesi ve tasarruf sağlanması bekleniyor.

"LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜ ÇAĞA UYDURUYORUZ"

FreightBasket Kurucu Ortakları Onur Yıldız ve Murat İşcan, dış ticaretin en önemli ayaklarından biri olan lojistik sektöründe işlerin geleneksel yolla yapıldığını söyleyerek, geliştirilen uygulamayla çağa ayak uydurduklarını ifade etti. Yıldız, "Zira ticaret yapan firmaların yapması gereken tek şey sisteme üye olarak alıcı ve yüklenici firmaları seçmektir. Geri kalan her şeyi sistem otomatik olarak hallediyor. İşlem için gerek duyulacak konşimento (taşıma senedi) gibi evraklara varana kadar sistem üzerinden otomatik oluşturuyor. Bizim sistemimizde sadece lojistik değil, sigorta, gümrük, ithalat, ihracat gibi, sektörle alakalı tüm firmalar yer alıyor. Uygulama internet tarayıcısı üzerinden kullanılabildiği gibi, uygulama olarak cep telefonundan da kullanılabiliyor" diye konuştu.

"HAFTALAR SÜREN İŞLER BİRKAÇ GÜNE İNECEK"

İAÜ TTPYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Kurt ise, "FreightBasket uygulaması da lojistik sektörünün çağa ayak uydurmasının yanında, sektörde yaşanan zaman ve iş kaybının önüne geçecek önemli bir program. Sistem yerleştiğinde tüm lojistik sektörü için haftalar boyu sürebilecek işlemlerin süresi birkaç güne inecek. Bu da inanılmaz bir tasarruf demek" ifadelerini kullandı.

- İstanbul