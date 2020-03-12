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Lojistikçi AB’den 'acil geçiş' izni istiyor

Nakliyeciler, AB'ye çağrıda bulunarak, koronavirüs krizi geçene kadar, kota ve transit geçiş belgesi engellerinin kaldırılmasını istedi.

12.03.2020 05:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 05:08
Lojistikçi AB’den 'acil geçiş' izni istiyor
Nakliyeciler, AB'ye çağrıda bulunarak, koronavirüs krizi geçene kadar, kota ve transit geçiş belgesi engellerinin kaldırılmasını istedi. Fatih Şener, "Maske ve ilaç hammaddesi gibi acil ürünler taşıyan TIR'lar 5 gün sınır kapısında bekletilmemeli" dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Avrupa Birliği, Fatih Şener, Ekonomi

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