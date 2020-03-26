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Lojistikte İran’a da tampon bölge talebi

UND Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve MEGAD Başkanı Mustafa Açıkgöz, İran'a ve İran üzerinden Asya ülkelerine yapılan ticari faaliyetlerin koronavirüs uygulamaları nedeniyle daha fazla aksamaması için Irak'ta olduğu gibi İran sınırında da tampon bölgelerin kurulması çağrısı yaptı.

26.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:07
Lojistikte İran’a da tampon bölge talebi
UND Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve MEGAD Başkanı Mustafa Açıkgöz, İran 'a ve İran üzerinden Asya ülkelerine yapılan ticari faaliyetlerin koronavirüs uygulamaları nedeniyle daha fazla aksamaması için Irak 'ta olduğu gibi İran sınırında da tampon bölgelerin kurulması çağrısı yaptı.
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler: Yüksek İstişare Kurulu, Mustafa Açıkgöz, Irak, İran, Ekonomi

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