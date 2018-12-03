Lojman İçin Alınan İşgaliye Bedeline Kdk Çözümü

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:10



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:10

Nakil yoluyla görev yaptığı kurumdan ayrılan bir öğretim üyesinden, kaldığı lojman için alınan işgaliye bedeli, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) kararının ardından iade edildi.KDK'den yapılan açıklamaya göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin tahsis ettiği lojmanda ikamet eden bir öğretim üyesi, nakil yoluyla okuldan ayrıldı. Öğretim üyesi, Kamu Konutları Yönetmeliği'ne göre nakil yoluyla ayrıldığı tarihten itibaren 6 ay daha kullanım hakkı olduğunu gerekçe göstererek lojmanı boşaltmadı.Üniversite yönetimi ise konutun sıra tahsisli verildiğini belirterek akademisyenin, lojmanı iki ay içerisinde boşaltması yönünde karar aldı. Karar, izinden döndükten sonra eline ulaşan akademisyenden işgaliye bedeli de alındı.Öğretim üyesi konuyu KDK'ye taşıdı.Üniversiteyle iletişime geçildiAkademisyenin başvurusunun ardından üniversite yönetimiyle iletişime geçen KDK yetkilileri, gerekli bilgi ve belgeleri talep etti. Detaylı incelemeden sonra, KDK'nin, üniversitenin aldığı işgaliye bedelinin başvurucuya iade edilmesi gerektiği yönündeki görüşü üniversite yönetimiyle paylaşıldı.KDK'nin görüşü üzerine üniversite yönetimi, aldığı işgaliye bedelini öğretim üyesine iade etti.