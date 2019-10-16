Lojman satışları bu ay başlıyor

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında lojmanların satışı gündeme gelmişti. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde lojmanların satışına yönelik kriterlerde de iyileştirmeler yapılmıştı. Bedel tespitleri yapılan lojmanların satışına bu ay başlanacak.

KONUTTA OTURAN MEMURA ÖNCELİK VERİLECEK

Satışa çıkacak lojmanlar Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Mersin'de yer alıyor. Konutta oturan memura öncelik verilecek. Memurlara 5, 7 ve 10 yıl süreyle ödeme seçenekleri sunulacak.

PEŞİNDE YÜZDE 10 İNDİRİM YAPILACAK

Memur, 5 yılda öderse yüzde 20'si peşin kalan tutarı 60 ay, 7 yılda öderse yüzde 25'i peşin kalan tutarı 84 ay, 10 yılda ödemek isterse yüzde 30'u peşin kalan tutarı 120 ay olmak üzere TÜFE (enflasyon) oranında artışlarla taksitli ödeme yapabilecek. Peşinde yüzde 10 indirim yapılacak.