Haberler » 3. Sayfa » Lojmanın çatısı alevlere teslim oldu - Haber

Lojmanın çatısı alevlere teslim oldu

Tokat'ta Kur'an kursunun üst katındaki lojmanın çatısında çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı.

10.11.2019 18:05 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:10Lojmanın çatısı alevlere teslim oldu
'ta Kur'an kursunun üst katındaki lojmanın çatısında çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Kömeç köyünde Kur'an kursunun üst katında din görevlisinin kaldığı lojmanın çatısında yangın çıktı. Kalorifer bacasından çıktığı tahmin edilen yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Çatının alevlere teslim olduğu yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Maddi hasarla atlatılan yangında yaşanan heyecan dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - TOKAT

Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:22 Jandarmadan bölücü terör örgütüne büyük darbe
19:21 - Alanya'da işyerinden 40 bin TL çalan şüpheliyi parmak izi yakalattı
19:19 Lojmanın çatısı alevlere teslim oldu
19:14 3 kişinin ölüp 7 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
19:04 Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
16:22 Otomobil 6 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü: Sıkışan çifti vatandaşlar kurtardı
16:22 Kardeşini öldürmekle suçlanan ağabey: Ayarlanan ifadeyi kabul ettim
21:51 Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
09:01 Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 19:55:25