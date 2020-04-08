Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Lokale baskına giden polise 175. yıl sürprizi

DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan kıraathane ve lokaller emniyet ekiplerince sürekli denetleniyor.

08.04.2020 20:04 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:04
Lokale baskına giden polise 175. yıl sürprizi
DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan kıraathane ve lokaller emniyet ekiplerince sürekli denetleniyor. Düzce 'nin Çilimli ilçesinde de bir lokalde oyun oynanıyor ihbarı alan ilçe emniyet ekiplerine lokalde sürpriz yapıldı. Vatandaşlar, yoğun bir şekilde çalışan polis teşkilatının kuruluşunun 175. yılını pasta ile kutladı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı nedeni ile yapılacak etkinlikler korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. Düzce'nin Çilimli ilçesinde lokal işleten vatandaşlar da polis teşkilatının 175. yılını farklı bir etkinlik ile kutlamak istedi. Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan kıraathane ve lokallerin açık olup olmadığını sürekli denetleyen polis ekiplerine Çilimli'de bir lokalde oyun oynanıyor ihbarı yapıldı. Yapılan ihbar sonrasında Çilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese gitti. Kapıyı çalan polis içeride oyun oynanmasını beklerken masada pastayı görünce mutlu oldu. Çilimlispor lokalinde kısa süreli şaşkınlığını gizleyemeyen polisler sürpriz yapan vatandaşlara teşekkür etti.

Lokalde polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünün 175. yılını kutlayan vatandaşlar, yoğun ve stresli bir şekilde çalışan polisleri unutmak istemediklerini, biraz olsun onların yüzlerini güldürebilmek için böyle bir aktivite yaptıklarını belirterek polis teşkilatının 175. yılını kutladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çilimli, Polis, Düzce, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Lokale baskına giden polise 175. yıl sürprizi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222’ye yükseldi Haberler
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa’da bir günde 1479 can kaybı Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa'da bir günde 1479 can kaybı
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya’yı geçerek 4. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya'yı geçerek 4. oldu
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi Haberler
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi
’Seni paramparça edeceğim’ diyerek İmamoğlu’nu tehdit eden şahıs yakalandı Haberler
"Seni paramparça edeceğim" diyerek İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs yakalandı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
Bağcılar’da karantina apartmanındaki 16 kişiden 10’unda korona çıktı Haberler
Bağcılar'da karantina apartmanındaki 16 kişiden 10'unda korona çıktı
Yeni koronavirüs tedbiri! İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Haberler
Yeni koronavirüs tedbiri! İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

21:42: Van'da Kovid-19'u yenen hasta alkışlarla taburcu edildi - Haber 21:41: Elazığ'da bir apartman daha karantinaya alındı - Haber 21:40: - İngilizler, koronaya rağmen parklara akın etti - Haber 21:40: Fransa'da korona nedeniyle ölü sayısı 10 bin 869'e ulaştı - Haber 21:40: KAYSERİ İŞKUR'da 4 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 21:00: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi - Haber 20:56: Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi - Haber 20:46: DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin - Haber 20:27: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde - Haber 20:00: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi - Haber 19:52: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin