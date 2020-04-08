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Lokale baskına giden polise, 175. yıl sürprizi

Lokale baskına giden polise, 175. yıl sürprizi Polis teşkilatının 175. yıl dönümü farklı kutladı Korona Virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Kıraathane ve lokaller emniyet ekiplerince sürekli denetleniyor.

08.04.2020 20:37 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:38
Lokale baskına giden polise, 175. yıl sürprizi
Polis teşkilatının 175. yıl dönümü farklı kutladı
DÜZCE - Korona Virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Kıraathane ve lokaller emniyet ekiplerince sürekli denetleniyor. Düzce 'nin Çilimli ilçesinde de bir lokalde oyun oynanıyor ihbarı alan ilçe emniyet ekiplerine lokalde bulunan kişiler sürpriz yaptı. Vatandaşlar, yoğun bir şekilde çalışan polis teşkilatının kuruluşunun 175. yılını pasta ile kutladı.
Türk Polis teşkilatının kuruluşunun bu yıl 175. yılı Korona virüs tedbirleri nedeni ile tüm yapılacak etkinlikler iptal edildi. Düzce'nin Çilimli ilçesinde lokal işleten vatandaşlarda polis teşkilatının 175. yılını farklı bir etkinlik ile kutlamak istedi. Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan kıraathane ve lokallerin açık olup olmadığını sürekli denetleyen polis ekiplerine Çilimli'de bir lokalde oyun oynanıyor ihbarı yapıldı. Yapılan ihbar sonrasında Çilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese gitti. Kapıyı çalan polis içeride oyun oynanmasını beklerken masada pastayı görünce mutlu oldu. Çilimlispor lokalinde kısa süreli şaşkınlığını gizleyemeyen polisler sürpriz yapan vatandaşlara teşekkür etti.
Çilimlispor lokalinde polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünün 175. yılını kutlayan vatandaşlar, yoğun ve stresli bir şekilde çalışan polisleri unutmak istemediklerini, biraz olsun onların yüzlerini güldürebilmek için böyle bir aktivite yaptıklarını belirterek Polis teşkilatının 175. yılını kutladılar. Lokale baskına giden polise, 175. yıl sürprizi

Kaynak: İHA

Etiketler: Çilimli, Düzce, Polis, Genel
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