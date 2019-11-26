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Lokanta bacasından çıkan yangın bina sakinlerinin tepkisine neden oldu

Lokanta bacasından çıkan yangın bina sakinlerinin tepkisine neden olduAKSARAY - Aksaray'da 4 katlı apartmanın dış cephesinde bulunan lokantanın ızgara bacasında yangın çıktı.

26.11.2019 18:25 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:28
Lokanta bacasından çıkan yangın bina sakinlerinin tepkisine neden oldu
AKSARAY - 'da 4 katlı apartmanın dış cephesinde bulunan lokantanın ızgara bacasında yangın çıktı. Yangın apartman sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, apartman sakinleri lokanta işletmecisine isyan etti.
Yangın, Taşpazar Mahallesi 826 sokak Polat Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın dış cephesinden çatıya uzanan bacada yangın çıktı. Daha önce 3 kez yangına eden olan ızgara bacasında yine yangın çıktı. Apartman sakinlerinin fark etmesi üzerine vatandaşlar çatıya çıkarak su döküp söndürmeye çalışırken, verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek tamamen söndürdü.
Apartmanda oturan Korkmaz Zeybek (29), daha öncede yangın çıktığını belirterek, "İşletme patronuna, sahibine söyledik. Bu boruların bir çaresine bak dedik. Baştan savma buraya yaptı. bu 2. veya 3. yangın. Daha öncede apartmanın içine sıçrayacaktı. Şimdi de çatıya sıçradı. Allah muhafaza evimiz yanabilir. Biz bunu daha önce defalarca söyledik. İzin almadan geldi buraya 2 tane lokanta borusunu baştan savma koydu gitti. Adam aşağıda para kazanacak. Bizim evimiz gidecek. Yangın çıktı ben kendim çıktım kendim söndürdüm" dedi.
Apartman sakinleri ve iş yeri işletmecisi arasında tartışma yaşanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Lokanta bacasından çıkan yangın bina sakinlerinin tepkisine neden oldu

İtfaiye, Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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