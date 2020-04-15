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Lokanta, restoran, pastane gibi iş yerleri hakkında yeni düzenleme

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun korona virüsü (kovid-19) önlemek adına aldığı yeni kararlar doğrultusunda, tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri bundan böyle hafta içi ve hafta sonlarında 07.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek.

15.04.2020 20:47 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:47
Lokanta, restoran, pastane gibi iş yerleri hakkında yeni düzenleme
Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun korona virüsü (kovid-19) önlemek adına aldığı yeni kararlar doğrultusunda, tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri bundan böyle hafta içi ve hafta sonlarında 07.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Aynı zamanda işletmeler, sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde de kapalı olacak.

21 Mart'ta tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinin, sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermelerine karar verilmişti. Alınan yeni kararda ise, çalışma saatleri düzenlenen işletmeler bundan böyle hafta içi ve hafta sonlarında 07.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Aynı zamanda işletmeler, sokağa çıkma yasağı uygulanan günler de kapalı olacak.

Antalya'da bulunan bakkal, büfe, TAPDK belgeli bayiler iş yerleri de hafta içi ve hafta sonlarında 07.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek ve sokağa çıkma yasağı uygulanan günler de kapalı tutulacak.

Kentteki özel araç, hafif ticari araçlar ve ticari taksilere şoför dahil 3 kişi binebilecek, 1'den fazla kişi olan araçlarda maske takmak zorunlu olacak.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere 3 bin 150 TL, 392 TL idari para cezası ve iki aydan bir yıla kadar hapis cezası uygulanacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: 21 Mart, Antalya, Güncel
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