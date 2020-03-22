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LOKANTA VE RESTORANLARDA MASA SANDALYE YASAĞI BAŞLADI

*İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile etkin mücadele etmek amacıyla aldığı lokanta ve restoranlardaki masa ve sandalyelerinin kaldırılması kararı yürürlüğe girdi.

22.03.2020 02:41 | Son Güncelleme: 22.03.2020 02:46

*İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile etkin mücadele etmek amacıyla aldığı lokanta ve restoranlardaki masa ve sandalyelerinin kaldırılması kararı yürürlüğe girdi. Beşiktaş , Şişli, Fatih ve Üsküdar 'da çok sayıda restoran karara uydu

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN, Soner HASIRCIOĞLU, Ali Kerem BENGİ, İSTANBUL, (DHA)

İçİşleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile etkin mücadele etmek amacıyla aldığı, "Lokanta, restoran, pastane" gibi yemek yenilen yerleri kapsayan iş yerlerinde sadece paket servis yapılabileceğine yönelik kararı gece 24: 00 itibariyle yürürlüğe girdi. Karar sonrasında Beşiktaş, Şişli, Fatih ve Üsküdar'da çok sayıda lokanta, restoran ve pastane karara uyarak iş yerlindeki sandalyeleri kaldırdı. Müşterilerine paket servise başlayan lokanta, restoran sahipleri biran önce koronavirüsün sona ererek hayatın normale dönmesini istedi.

"YETERKİ KORONAVİRÜSTEN KURTULALIM"

Üsküdar Çengelköy'de Kokoreççilik yapan Mehmet Erözcan 'Müşterilerimizi maalesef içeriye alamıyoruz. Ancak paket servisi olarak hizmeti veriyoruz. Yeter ki koronavirüsünden kurtaralım. Biz esnaflar her türlü her şeye varız.Yeter ki koronavirüsüden kurtaralım.ö dedi. Çengelköy'de restoran sahibi İbrahim Deniz, "Bize önceden dışarıdaki masalarınızı kaldırması söylediler. Bugün de saat 24: 00'ten sonra bütün restoranlar kapanacak. Sadece paket servisi veya müşteri gelip almak gidebileceği söylendi. Biz sadece paket veya gel al git ile bu dükkan dönmez. Ne bu dükkanın kirası, personellerin maaşları ve mutfak malzemelerin ücreti çıkmaz. Bu uygulama ülkemiz için daha iyi faydalı olacak inşallah kısa sürede koronavirüs atlatırız. Tekrardan işimizin başına döneriz. " diye konuştu.

"YEMEK YEMEYE GELMİŞTİK"

Beşiktaş'ta esnaflık yapan Ercan Erdoğan, devletin verdiği kararlara uyacaklarını belirterek, "Devletin verdiği karara uyduk. Masalarımızı topladık. Sadece paket servisi yapacak. virüsü ne kadar çabuk atlatırsak bizim için iyi olur" diye konuştu. Aksaray'da alınan karara uyduklarını belirten Ahmet Gök, "Verilen karara uyduk. İçeride ve dışarıdaki masaları kaldırdık. Sadece paket servise başladık. Dışarıya paket servisi göndereceğiz" diye konuştu. Yemek yemeye gelen bazı müşteriler, "Yemek yemeye geldik. Akşam haberimiz oldu. Paket yaptırıp evde yiyeceğiz" açıklamasında bulundu.

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LOKANTA VE RESTORANLARDA MASA SANDALYE YASAĞI BAŞLADI

Kaynak: DHA

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LOKANTA VE RESTORANLARDA MASA SANDALYE YASAĞI BAŞLADI
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş, Üsküdar, Güncel

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