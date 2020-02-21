Lokanta yangını korkuttu

Adıyaman 'da, bir lokantada çıkan baca yangını korkuya neden oldu.



Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi eski Eskisaray Polis Merkezi yanında bulunan bir lokantanın baca kısmında yangın meydana geldi. Dumanların yükselmesiyle ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü.



Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda işletmede maddi hasar meydana geldi.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN