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Lokantacı esnafı Mevlana törenlerine hazır

Konya Lokantacılar Odası Başkanı Ali Osman Karamercan, 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Hz. Mevlana'yı Anma Törenlerinde lokantacı esnafının 'Ahilik Kültürü'ne yakışır bir şekilde hizmet edeceğini söyledi.

05.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:18Lokantacı esnafı Mevlana törenlerine hazır
Lokantacılar Odası Başkanı Ali Osman Karamercan, 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Hz. Mevlana'yı Anma Törenlerinde lokantacı esnafının 'Ahilik Kültürü'ne yakışır bir şekilde hizmet edeceğini söyledi.

Konya Lokantacılar Odası Başkanı Ali Osman Karamercan yaptığı açıklamada, Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerine katılmak için her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin Konya'da buluşacağını söyledi. Misafirlerin Konya'dan güzel izlenimlerle ayrılmaları noktasında lokantacı esnafının üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini kaydeden Karamercan, "Ahiliğe yakışır bir şekilde misafirperverliğimizi en iyi şekilde göstereceğiz. Konyamızda ziyaretçi yoğunluğunun en fazla olacağı Mevlana Müzesi civarında bulunan lokanta ve otellerimize, hizmet, temizlik ve hijyen kurallarına uymaları için gerekli uyarılar yapıldı. Esnafımız üzerine düşen görevi yerine getireceğini belirtmiştir" dedi.

2006 yılında aldıkları kararla 'Mevlana Böreği' adının Konya Böreği olarak değiştirildiğini hatırlatan Karamercan, "Hz. Mevlana'nın adının yanlış kullanıldığı kanısına vararak isim değişikliğine gittik. Kamuoyunda takdirle karşılanan bu değişiklik sonrası esnafımızı da her dönem uyararak Mevlana isminin yer, mekan ve ürünlerde kullanılmamasını sağladık. Aynı hassasiyeti diğer kurumlarından göstereceğini umuyoruz" diye konuştu. - KONYA

Mevlana Celaleddin Rumi, Ali Osman, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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