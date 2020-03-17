Menü
Haberler ›› Güncel ››Lokantacıdan vatandaşa ücretsiz çay hizmeti - Güncel

Lokantacıdan vatandaşa ücretsiz çay hizmeti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir lokantacı, kahvehanelerin kapatılması nedeniyle bir termos çay demleyip vatandaşlara ücretsiz ikram ediyor.

17.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:45
Lokantacıdan vatandaşa ücretsiz çay hizmeti

Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde bir lokantacı, kahvehanelerin kapatılması nedeniyle bir termos çay demleyip vatandaşlara ücretsiz ikram ediyor.


Lokantacı Kazım Deprem , iş yerinin önünde çay demleyerek vatandaşlara ikram etti. Deprem, "Düziçi insanı çayı çok seviyor. Çay içmediğimiz zaman bizim başımız ağrır. Korona virüsü nedeniyle birçok işletmeyle birlikte kahvehane ve çay ocakları da kapatıldı. Çarşıda işi ve iş yeri olan insanlar da çaydan mahrum kaldı. Ben de bu insanlara böyle bir güzellik yapmak istedim. 100 kişilik termosumda çay demleyerek iş yerimin önüne koydum. Yanına da yeterli miktarda pet bardak bıraktım. Gelen - giden vatandaşlarımız çayını içsin diye düşündüm. Bizim insanımız açlığa dayanır ama çaysızlığa dayanamaz. Esnaflık bazen de böyle güzel şeyler yapmayı gerektirir. Her şey para demek değil" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler : Osmaniye, Deprem, Düziçi, Çay, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Güncel
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor Güncel
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi Güncel
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu