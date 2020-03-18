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Lokantacılar nano hijyen teknolojisi ile virüslere karşı tedbirlerini aldılar…

Eskişehir Lokantacılar Oda Başkanı Bahar Bilen; Tüm dünyayı saran ve ülkemizde de görülen korona virüsü nedeniyle vatandaşlarımıza seslendi.

18.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:35
Lokantacılar nano hijyen teknolojisi ile virüslere karşı tedbirlerini aldılar…

Eskişehir Lokantacılar Oda Başkanı Bahar Bilen; Tüm dünyayı saran ve ülkemizde de görülen korona virüsü nedeniyle vatandaşlarımıza seslenerek " Koronavirüs , Alacağımız Tedbirlerden Güçlü Değildir" diyerek İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine CORONA virüs tedbirleri konulu yayımlamış olduğu genelge ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten iş yerlerimizde vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla,odamız üye tüm işyerlerinde başlatılan Sağlık Bakanlığı onaylı NANO HİJYEN dezenfekte çalışmalarının hummalı şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Çalışmaları yakından takip eden Bilen; tüm işyerlerimiz DEZENFEKTE edildikten sonra 90 gün boyunca bakteri, mayt, mantar, küf, vb virüslere karşı %100 e varan koruma sağlamaktadır. İçerisinde insan sağlığını tehdit eden hiçbir ağır metal ve toksit madde içermeyen SU BAZLI NANO teknoloji ürünleri kullanılarak Eskişehir deki lokantalarımızı güvenilir hale getirilmektedir.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Koronavirüs, Eskişehir, Güncel

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