Haberler » Güncel » Lokantada 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

Lokantada 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, lokantasında esrar satan M.U. jandarma tarafından gözaltına alındı.

19.10.2019 12:23Lokantada 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, lokantasında esrar satan M.U. jandarma tarafından gözaltına alındı. Lokanta ile şüphelinin evinde yapılan aramada 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl İlçesi Cerrah Mahallesi'nde lokantası bulunan M.U.'nun uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Jandarma ekipleri, şüphelinin lokantası ile evine operasyon yaptı. M.U. gözaltına alınırken, 2 adreste yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram esrar ve 1 kök kenevir ele geçirildi. İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen M.U. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Jandarma, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:06 Bahçelievler'de 500 öğrenci ve ailesi afet eğitimi aldı
14:05 Neden yüzümüz kızarır
14:05 Türkiye ile ABD'nin mutabakatı Suriyelileri sevindirdi
14:05 Kocaeli kurtulmuş mücadeleler farklı tonlarda da olsa devam edecektir
14:04 Yasemin'in öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
13:57 Aliağa'da sokak hayvanları yararına kermes
14:03 Mahsur kalan inek için 2 gün uğraştılar, 5 kilometre yol açtılar ama kurtaramadılar
19.10.2019 14:07:37