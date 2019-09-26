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Lokantada depreme yakalanan vatandaş herkes kaçarken yemeğine devam etti

İstanbul Fatih'te bulunan bir lokantada depreme yakalanan bir vatandaş, herkes can havliyle kaçarken sandalyesine oturarak yemeğine devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

26.09.2019 21:15

İstanbul bugün 5,8'lik bir depremle sarsıldı. Vatandaşların panik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul Fatih'te ise bir vatandaş, depreme lokantada yakalandı. Ancak vatandaş depreme aldırış etmeden yemeğini yemeye devam etti.

İstanbul Fatih'teki bir lokantada yakalanan vatandaşlar hemen kendilerini dışarı attı. Lokantada yemek yiyenler arasında bir kişi ise deprem anında ayağa kalktı. Ancak içlerinden bir tanesi görenleri şaşkınlığa uğrattı.

LOKANTA BOŞALIRKEN O YEMEĞİNE DEVAM ETTİ

Deprem paniğiyle lokanta boşaltılırken; bir vatandaş tekrar sandalyesine oturarak yemeğine devam etti.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

O anlar güvenli kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Lokantada depreme yakalanan vatandaş herkes kaçarken yemeğine devam etti

İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel

YORUMLAR(8)
BEKLİYORUZ:Annemle gün boyu mantı yapmıştık. Akşama doğru da misafirlerle sofraya oturduk. Tereyağlı sosları döktüm. Oturdum. Bir iki kaşık aldım ben o şiddetli düzce depremi oldu. Ankara dayız. Kristal avize salıncak gibi sallandı. Herkes koşturdu. Ben kaşıkladım hızlıca. O anda annem nerdesin diye bagırınca kalktım.
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Ulan adam söylemiş lokum gibi ciğeri değil deprem tsunami gelse ne yazar
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HAKAN GÜLLE:Hesabı önceden ödediyse :D
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EKREM:ARKADAŞLAR BAZILARINIZ OLAYI TİYE ALABİLİR AMA DEPREMDE EN İYİ YAPILACAK ŞEY OLDUĞUNUZ YERDE KALMAKTIR SONUÇ İTİBARİYLE ECEL GELDİYSE KAÇAMAZSINIZZZZZZZZZZZZZZ FİLMİDE VAR BUNUN
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ECE:demek çok acıkmış bu kadar acıktıran kadere ne diyim
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KÖTÜ KEDİ ŞERO:gemisini süren kaptan helal olsun reyiz
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GECEYE SUUDİLERE SÖVEREK DEVAM EDİYORUM:ciger yiyor adam kacarmi. . . .
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XLX:Cok acikmis demek ki..
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