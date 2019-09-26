Lokantada depreme yakalanan vatandaş herkes kaçarken yemeğine devam etti

İstanbul bugün 5,8'lik bir depremle sarsıldı. Vatandaşların panik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul Fatih'te ise bir vatandaş, depreme lokantada yakalandı. Ancak vatandaş depreme aldırış etmeden yemeğini yemeye devam etti.

İstanbul Fatih'teki bir lokantada yakalanan vatandaşlar hemen kendilerini dışarı attı. Lokantada yemek yiyenler arasında bir kişi ise deprem anında ayağa kalktı. Ancak içlerinden bir tanesi görenleri şaşkınlığa uğrattı.

LOKANTA BOŞALIRKEN O YEMEĞİNE DEVAM ETTİ

Deprem paniğiyle lokanta boşaltılırken; bir vatandaş tekrar sandalyesine oturarak yemeğine devam etti.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

O anlar güvenli kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.