Lokantada kumar oynayan 14 kişiye para cezası kesildi
Manisa'da bir lokantaya düzenlenen kumar operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiye 14 bin lira ceza kesildi.
15.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:54
Manisa 'da bir lokantaya düzenlenen kumar operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiye 14 bin lira ceza kesildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlı İstihbarat ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde bir lokantanın arka kısmından bulunan bölümde kumar oynatıldığı bilgisini aldı.
Düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilere, "Kabahatler Kanunu" kapsamında toplam 14 bin lira ceza kesildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlı İstihbarat ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde bir lokantanın arka kısmından bulunan bölümde kumar oynatıldığı bilgisini aldı.
Düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilere, "Kabahatler Kanunu" kapsamında toplam 14 bin lira ceza kesildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Muradiye Mahallesi, Yunusemre, Jandarma, Manisa, Güncel
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