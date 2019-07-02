02.07.2019 22:31
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Lokantada yangın çıktı, onlar yemeklerine devam etti

Lokantada yangın çıktı, onlar yemeklerine devam etti

Karabük'te büfeye ait lokantada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bazı müşterilerin yangına rağmen yemeklerine devam etmesi dikkat çekti.

Karabük'te büfeye ait lokantada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bazı müşterilerin yangına rağmen yemeklerine devam etmesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin karşısında bulunan büfenin lokantasında bacadaki yağ birikintisinden dolayı yangın çıktı. Yangından dolayı yükselen dumanlara ilk müdahale çalışanlar tarafından yapılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Bazı müşterilerin yangına rağmen yemeklerine devam ederken, iş yerinde hasar meydana geldi. - KARABÜK
Kaynak: İHA
İtfaiye, Karabük, 3. Sayfa

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