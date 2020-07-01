Lokantadaki 4 arkadaşa silahlı saldırı, güvenlik kamerasında

Lokantadaki 4 arkadaşa silahlı saldırı, güvenlik kamerasındaMERSİN'in Tarsus ilçesinde, lokantada yemek yiyen 4 arkadaşa, bir otomobilden tabancayla ateş edilerek gerçekleştirilen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

01.07.2020 15:55 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:01
Lokantadaki 4 arkadaşa silahlı saldırı, güvenlik kamerasında
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, lokantada yemek yiyen 4 arkadaşa, bir otomobilden tabancayla ateş edilerek gerçekleştirilen saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, kurşun yağmuruna tutulan 4 arkadaş da saldırıya, tabancalarını ateşleyerek, karşılık veriyor.
Olay, 27 Haziran günü, Kızılmurat Mahallesi 2707 Sokak üzerinde bulunan lokantada meydana geldi. Lokantanın önündeki masada yemek yiyen İ.Ö.A. (33), H.K. (46), H.K. (22) ve O.D.'ye (32) yoldan geçen bir otomobilden, kimliği belirsiz kişilerce tabancayla ateş açıldı. Saldırıya uğrayan 4 kişi de tabancalarını çıkartarak, karşılık verdi. Kısa süreli çatışmada, İ.Ö.A. H.K. ve H.K. tabancayla vurularak, O.D. ise düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEMİŞ
Olaydan sonra çok yönlü araştırma başlatan polis, saldırganların yakalanması için çalışma yaparken, çatışmanın güvenlik kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, lokantanın önünden geçen otomobilden, yemek yiyen İ.Ö.A., H.K., H.K. ve O.D.'ye tabancayla ateş açıldığı, saldırıya uğrayan 4 kişinin de tabancalarını çekerek karşılık verdiği görülüyor.
LOKANTA SAHİBİ: 'BİZLE İLGİSİ YOK'
Öte yandan lokanta sahibi Hüseyin Malazgiritli, saldırının kendileriyle ilgisi olmadığını, husumetli 2 grup arasında yaşandığını söyledi. Lokantadaki 4 arkadaşa silahlı saldırı, güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA

Etiketler: Tarsus, Güncel, Haber
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