Lokantadaki silahlı saldırı kamerada

Mersin'in Tarsus ilçesinde, lokantada yemek yiyen 4 arkadaşa, bir otomobilden ateş edilerek gerçekleştirilen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Lokantadaki silahlı saldırı kamerada
01.07.2020 14:58 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:22
Mersin'in Tarsus ilçesinde, lokantada yemek yiyen 4 arkadaşa, bir otomobilden ateş edilerek gerçekleştirilen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde kurşun yağmuruna tutulan 4 arkadaş saldırıya, tabancalarını ateşleyerek karşılık veriyor.

Alınan bilgiye göre, 27 Haziran Cumartesi günü, Kızılmurat Mahallesi 2707. Sokak üzerinde bulunan lokantanın önündeki masada yemek yiyen İ.Ö.A. (33), H.K. (46), H.K. (22) ve O.D.'ye (32) yoldan geçen bir otomobilden, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan 4 kişi de tabancalarını çıkartarak karşılık verdi. Çatışmada, İ.Ö.A., H.K. ve H.K. tabancayla vurularak, O.D. ise düşerek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olaydan sonra saldırganların yakalanması için çalışma yapılırken, çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, lokantanın önünden geçen otomobilden, yemek yiyen 4 arkadaşa tabancayla ateş açıldığı, saldırıya uğrayan bu kişilerin tabancayla karşılık verdiği görülüyor - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Haber
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