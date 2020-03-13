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Lokantadan koronavirüs tehlikesine steril önlem

TÜRKİYE'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından salgına karşı önlemler artırılırken, İzmir'de bir lokantada yeni bir uygulama başlatıldı.

13.03.2020 09:17 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:17
Lokantadan koronavirüs tehlikesine steril önlem

TÜRKİYE'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından salgına karşı önlemler artırılırken, İzmir 'de bir lokantada yeni bir uygulama başlatıldı. Lokanta çalışanları, kapı girişinde ellerinde su ve kolonyayla müşterilerin sterilize olmasını sağlıyor. Ayrıca iş yerinde çalışanlar maske ve eldiven kullanıyor, her masada da dezenfekte ilaçları bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve yaklaşık 5 bin kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınından korunmak için alınan önlemler arasında en başta hijyen geliyor. Doktorlar, virüse karşı en iyi korunma yollarından birinin sık sık ellerin yıkanması ve alkol bazlı hijyen ürünlerinin kullanılması olduğunu belirtiyor. Türkiye 'de de ilk koronavurüs vakasının görülmesinin ardından, ülke genelinde salgına karşı önlemler alınmaya başlandı. Vatandaşlar özellikle toplu taşıma, AVM gibi kamuya açık alanlarda maske ve eldiven kullanırken çantalarında da türlü temizlik ürünü taşımaya başladı. Halkın yanı sıra iş yeri sahipleri de koronavurüse karşı önlemlerini artırdı. Önlem alan işletmelerden biri de Altındağ semtindeki lokanta oldu. Lokanta çalışanları, koronavirüse karşı iş yerinin kapı girişinde ellerinde su ve kolonyayla bekleyip, müşterilere tutuyor. Böylece müşteriler, dükkana girip çıkarken sterilize oluyor. Ayrıca lokantada personel, maske ve eldivenleriyle servis yapıyor. Her masada da dezenfekte ilaçları bulunuyor.

Lokanta sahibi Çağatay Eraslan, işletmelerin salgına karşı alınacak önlemler konusunda ellerinden geleni yapmaları gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından hemen konuklarımızın sağlığı için alabileceğimiz önlemlerin neler olduğunu düşündük. Ülke genelinde hali hazırda birçok önlem alınmış durumda ancak bizlerin de elinden geleni yapması gerekiyor. İşletmemizde müşterilerimizi kapıda karşılayan personelimiz, gelenlere girişte kolonya ve su dağıtıyor. Personelimiz steril eldivenleri ve maskeleriyle servis yapıyor ve her masamızda dezenfekte ilaçlarımız bulunuyor. Bu tarz kritik önlemlerle koronavirüs'ten hep birlikte korunabiliriz" dedi.

'YEMEĞİMİZİ GÜVENLE YEDİK'

Uygulamadan memnun kalan müşteriler ise birçok işletmenin bu tarz uygulamaları yapması gerektiğini söyledi. Lokantaya gelen müşterilerden Nazmiye Baykal, "Bu uygulama çok hoşumuza gitti. Koranavirüs her yerde bulunduğu için ellerimizi sabunlasak da yok olmayabiliyor ama bu tarz dezenfekte ilaçlarının büyük faydası var. Burada kolonya ikram ettiler, her masaya dezenfekte ilaçlar koymuşlar. Koronavirüsden hepimiz tedirginiz. Sık sık ellerimizi yıkıyoruz" diye konuştu. Nevin Baykal da, "Kapıda bizi kolonyalarla karşıladılar. İçeride de bütün personelin maskeli olduğunu gördük. Güvenle yemeğimizi yedik. Bu uygulama herkese örnek olmalı" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, İzmir, Güncel

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