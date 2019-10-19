Haberler » 3. Sayfa » Lokantadan uyuşturucu çıktı

Lokantadan uyuşturucu çıktı

Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalburt mevkisinde bulunan lokanta ve eve düzenledikleri baskında hint kenevirinden kubar esrar yapan şahsın evine baskın yaptı.

19.10.2019 13:40Lokantadan uyuşturucu çıktı
Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalburt mevkisinde bulunan lokanta ve eve düzenledikleri baskında hint kenevirinden kubar esrar yapan şahsın evine baskın yaptı. Yapılan baskında yüklü miktarda esrar maddesi ele geçirdi

Alınan bilgilere göre; Uyuşturucu satışı yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde jandarma ekipleri, Cerrah Mahallesi Kalburt mevkisinde ikamet eden ve evinin alt katını lokanta olarak kullanan M.U., isimli şahsın evinde ve evin müştemilatında kenevirleri kurutarak esrar haline getirdiği yönünde bilgiler ulaştı. Söz konusu yerde savcılıktan alınan arama kararıyla arama yapıldı. Yapılan aramada 1100 gr kubar esrar, 1 kök kenevir ele geçirildi. Şüpheli, Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - BURSA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:27 Sinop'ta ev yangını
15:24 Siirt'te yıldırım çarpması sonucu 1 çocuk ağır yaralandı
15:19 Giresun'da fındık hırsızlığı
15:15 7 yıl önce bıçaklanan abisinin intikamı almak için arkadaşıyla cinayet işledi
15:06 Niğde'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
15:01 Şuhut'ta sürücülere yönelik alkol denetimi
14:54 19 yaşındaki Seher'in ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
19.10.2019 15:43:02