25.06.2019 16:18
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Lokantadan veresiye defteri hırsızlığı güvenlik kamerasında

Lokantadan veresiye defteri hırsızlığı güvenlik kamerasında

Bursa'nın İznik ilçesinde, bir lokantadan veresiye defteri ile 500 lira değerinde sucuk çalındı.

Bursa 'nın İznik ilçesinde, bir lokantadan veresiye defteri ile 500 lira değerinde sucuk çalındı.
Sanayi Sitesi'nde bulunan üç lokantaya giren şüpheliler, bu iş yerlerinin ikisinden hırsızlık yaptı.
Mustafa Şimşek 'in dükkanından veresiye defteri ile 500 lira değerinde sucuk çalan zanlılar, Nihat Cünedioğlu'na ait lokantadan ise kasadaki madeni paraları götürdü.
Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, hırsızların pencereden girdiğini belirlediklerini söyledi.
Kasa bölümünde veresiye defteri bulunduğunu dile getiren Şimşek, "Para bulamayınca defteri almışlar. Ardından da sucukları çalmışlar. Polis , konuyu araştırıyor." dedi.
Şimşek'e ait lokantanın güvenlik kamerasına yansıyan olayın faillerinin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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