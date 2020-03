- Lokantalar dezenfekte ediliyor

- Lokantalar dezenfekte ediliyorBALIKESİR - Balıkesir 'in Edremit Lokantacılar Köfteciler, Fırıncılar, Unlu Mamulleri Esnaf Odası, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı dezenfeksiyon çalışmalarını daha da artırdı. Yeni tüp korona virüse (Covid 19) karşı adeta seferberlik başlatarak halkın yoğun olarak kullandığı işletmelerde 7 gün 24 saat aralıksız dezenfektasyon yaptıklarını belirten Oda Başkanı Aykut Dürüst, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptıkları çalışmaları Edremit halkıyla paylaşmak istediklerini söyledi. Dürüst, "Bizler çalışanlarıyla beraber 6- 7 bin kişiye hijyen kursu vermiştik, vermeye de devam ediyoruz. İşletmelerde temizlik olarak zaten yanımızda ilaçlama firmasının ziraat mühendisiyle beraber bütün firmalar ilaçlanıyordu. Bu süreçte korona virüsünün yükselmesiyle Büyükşehir ve Edremit Belediyeleriyle yaptığımız görüşmelerde bütün işletmeler, alışveriş merkezleri hepsi her gün ilaçlanıyor. Bugüne kadar 700 firma ilaçlanmış durumdadır. Bizim bu firmalara, kapalı yerlere AVM'lerde olan firmalara gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. Kasaplardan diğer işletmelere kadar hepsi dezenfekte edilmekte" dedi.Edremit'te her şeyin güzel gittiğini ifade eden Dürüst, "Bizler bunu 6 yıldır yapıyorduk, ama son 6 aydır çok ciddi çalışıyorduk. Son 25 gündür gece gündüz demeden sabaha karşı 3'te bütün firmalarımızı dezenfekte ettirmeye çalışıyoruz. Bizlerin işletmelerimize, üyelerimize olan güveni tamdır. Sizlerden ricam işletmelerden korkmayın, çok kalabalık demeyin, girin. İşletmelerimizden gönül rahatlığıyla alışveriş yapın, yemek yiyin" diye konuştu.

Kaynak: İHA