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Lokantalarda ''alerjen menü'' tahtası zorunluluğu

Eskişehir Tarım il Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ile Eskişehir Lokantacılar Odası Hizmet Binasında "Alerjen Maddelerin Menü Aracılığıyla Tüketiciye Sunulması" hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

10.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:55
Lokantalarda ''alerjen menü'' tahtası zorunluluğu

Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen ;Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği 1 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandığını Lokanta,Kafe,Restaurantve toplu tüketim yerlerinde masa menüleri, yazı tahtası, posterler aracılığıyla gıdanın adı ve içinde bulunan alerjen madde bilgisi ile alkol ve domuz kaynaklı birleşen kullanımına ilişkin bilgilerintüketiciye sunulması zorunlu hale gelmiştir dedi.

Bilen; üyelerine seslenereksonçıkan Yönetmelik ile gıda işletmecilerinin sorumluluklarının yeniden tanımlandığını,tüketicilerinde alerjenler hakkında daha bilinçli seçimler yapacağını böylelikle kişi bir yemek yerken kendisine dokunan bir alerjenvar ise o yemeği tercih etmeyeceğini ,böyleliklebir çok problem ve şikayetinbüyük ölçüde azalacağını belirtti.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Nevin Açıkportalı Güvenir ve Gıda Mühendisi Fatma Özenen;tarafından yapılan bilgilendirme toplantısındaTürk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği 26.01.2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikle işletmelerin " alerjen bilgilerinin tüketiciye sunulması ve alerjen posterlerintüketiciye bildirilmesi yönetmelikle zorunlu hale geldiğini belirtti.

Hizmet sektöründe hızlı bir rekabet var ve farklılaşma çabaları farklı yemekler üretilmesine yol açıyor. Eskiden yediğimizin içinde ne olduğunu tahmin edebilirken, günümüzde fabrikasyon ürünlerle birlikte kimi zaman anlaşılması mümkün olmuyor, bu sebeple besinlerin alerjili hastalar için en büyük tehdit ve risk oluşturduğunu, yapılacak denetimler öncesi Eskişehir Lokantacılar Odası vasıtasıyla işletmelerin bilgilendirilmesinin çok anlamlı olduğunu belirtiler.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Gazeteler, Eskişehir, Güncel
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