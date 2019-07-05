05.07.2019 18:13
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Lokantaya gelen müşterilerin banka kartlarını kopyalamışlar

- Adliye binasından görüntü Şüphelilerin adliyeye getirilişi Yalova'da bir lokantaya gelen müşterilere ait banka kartlarını kopyalayarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen iş yeri sahibi ve 3 çalışan yakalandı.

- Adliye binasından görüntü
Şüphelilerin adliyeye getirilişi Yalova'da bir lokantaya gelen müşterilere ait banka kartlarını kopyalayarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen iş yeri sahibi ve 3 çalışan yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin banka kartı bilgilerinin kopyalandığını belirledi.
Şüphelilerin yakalanması amacıyla kurulan özel ekip, il genelinde yaptıkları çalışma kapsamında şubat ayından itibaren 40 mağdurun üçer aylık hesap özetlerini kontrol etti. Ekipler, alışveriş yapılan çok sayıda iş yeri ve çevrelerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını da inceledi.
Kentteki bir lokantanın sahibi M.Ç. (49) ile çalışanlar A.A. (36), Y.D. (55) ve N.Ç'nin (50), müşterilerin banka kartı bilgilerini ödeme işlemi sırasında özel cihaz ve yazılımlarla kopyalayarak oluşturdukları sahte kartlar üzerinden yaklaşık 250 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
Ele geçirilen pos cihazları kart kopyalama amaçlı çıktı
Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 zanlının adreslerinde yapılan aramalarda, suçta kullandıkları değerlendirilen çok sayıda pos cihazı ile cep telefonları, banka ve hafıza kartları ele geçirildi.
Pos cihazlarının incelenmesi sonucu, bu makinelerdeki uygulamaların orijinal olmadığı, kart kopyalama amaçlı kullanıldığı anlaşıldı.
Ayrıca, sahte sürücü belgesiyle yakalanan şüpheli Y.D'nin, benzeri 33 suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Lokantaya gelen müşterilerin banka kartlarını kopyalamışlar
Kaynak: AA
Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Yalova, Güncel

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