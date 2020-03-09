Lokmacı'da BM askeri ile eylemciler arasında gerginlik
KKTC ve GKRY arasındaki 4 sınır kapısının korona virüsü önlemi nedeniyle kapatılmasının ardından Lefkoşa'daki Lokmacı Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen eylemde BM Barış Gücü Askerleri ve eylemciler arasında gerginlik yaşandı.
09.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:20
KKTC ve GKRY arasındaki 4 sınır kapısının korona virüsü önlemi nedeniyle kapatılmasının ardından Lefkoşa'daki Lokmacı Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen eylemde BM Barış Gücü Askerleri ve eylemciler arasında gerginlik yaşandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bulunan Lokmacı sınır kapısında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRYM) tek yanlı kararla 29 Şubat'ta uygulamaya koyduğu 4 sınır kapısının kapatılması kararına karşı üçüncü eylem gerçekleştirildi. Eylem saatinden önce, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Askerleri ile Kıbrıs Türk polisi arasında gerilim yaşandı. Daha sonra BM Barış Gücü Askerlerinin kendi kontrollerindeki ara bölgeye barikat kurarak karanfillerle bölgeye gelen eylemcilerin karşı tarafa geçip karanfillerini bırakmaya izin vermemesi de tansiyonu yükseltti. Kapıların açılmasına izin verilmediği sürece gösterilerine devam edeceklerini belirten eylemciler, "Kıbrıs'ta barış engellenemez. Yaşasın birleşik federal Kıbrıs" sloganları attı.
Öte yandan 29 Şubat'ta Lokmacı, Derinya, Bostancı ve Lefke kapılarını korona virüsü salgını gerekçesiyle kapatma kararı alan GKRY Bakanlar Kurulu'ndan, yarın açılması planlanan kapılarla ilgili sürenin uzatılması yönünde karar çıkarılacağı düşünülüyor. - LEFKOŞA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bulunan Lokmacı sınır kapısında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRYM) tek yanlı kararla 29 Şubat'ta uygulamaya koyduğu 4 sınır kapısının kapatılması kararına karşı üçüncü eylem gerçekleştirildi. Eylem saatinden önce, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Askerleri ile Kıbrıs Türk polisi arasında gerilim yaşandı. Daha sonra BM Barış Gücü Askerlerinin kendi kontrollerindeki ara bölgeye barikat kurarak karanfillerle bölgeye gelen eylemcilerin karşı tarafa geçip karanfillerini bırakmaya izin vermemesi de tansiyonu yükseltti. Kapıların açılmasına izin verilmediği sürece gösterilerine devam edeceklerini belirten eylemciler, "Kıbrıs'ta barış engellenemez. Yaşasın birleşik federal Kıbrıs" sloganları attı.
Öte yandan 29 Şubat'ta Lokmacı, Derinya, Bostancı ve Lefke kapılarını korona virüsü salgını gerekçesiyle kapatma kararı alan GKRY Bakanlar Kurulu'ndan, yarın açılması planlanan kapılarla ilgili sürenin uzatılması yönünde karar çıkarılacağı düşünülüyor. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Lokmacı'da BM askeri ile eylemciler arasında gerginlik
Etiketler : Birleşmiş Milletler, Kıbrıs, Güncel
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