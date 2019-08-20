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Lokman Gör için imza töreni düzenlendi

Süper Lig ekibi Alanyaspor, Topuk Yaylası kampında Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan yeni transfer Lokman Gör için bugün imza töreni düzenledi.

20.08.2019 23:36 Lokman Gör için imza töreni düzenlendi
Süper Lig ekibi Alanyaspor, Topuk Yaylası kampında Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan yeni transfer Lokman Gör için bugün imza töreni düzenledi.
Lokman Gör, kendisini 2+1 yıllığına Alanyaspor'a bağlayan imzayı kulüp tesislerinde attı. Törende konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, Lokman Gör ile daha önce prensip anlaşmasına vardıklarını belirterek, "Kendisi de sözleşme imzalamadan Topuk Yaylası'na gelerek idmanlara katılmıştı. Orada talihsiz bir sakatlık yaşadı. Resmi sözleşmeyi ancak bugün imzalıyoruz. Kendisine hem 'geçmiş olsun' diyor hem de gösterdiği fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. En kısa zamanda sahalara dönmesini arzu ediyoruz" dedi.
Lokman Gör ise "Alanyaspor ailesine katıldığım için çok mutluyum. Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Ama bunlar futbolun içerisinde var. En iyi şekilde sahaya dönmek için tüm gayretimle çalışacağım. İnşallah daha güçlü döneceğim" diye konuştu.



Aytemiz Alanyaspor, Topuk Yaylası, Lokman Gör, Spor

Kaynak: DHA

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