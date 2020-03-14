Lokman Hekim'den 'şiddete dur de' çağrısı
Lokman Hekim'den 'şiddete dur de' çağrısı Lokman Hekim Sağlık Grubu; bir gencin doktor olma hayalini son dönemin popüler müziği rap eşliğinde hazırlanan videoyla anlatırken, aynı zamanda sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekti.
14.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:06
Lokman Hekim'den 'şiddete dur de' çağrısı
VAN - Lokman Hekim Sağlık Grubu; bir gencin doktor olma hayalini son dönemin popüler müziği rap eşliğinde hazırlanan videoyla anlatırken, aynı zamanda sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekti.Lokman Hekim Sağlık Grubu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla '#kodadıbeyaz' isimli video hazırladı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için kullanılan acil durum yönetim aracı olan "beyaz kod"a vurgu yapılan videoda son dönemde sıklıkla karşılaşılan doktora şiddet haberlerine yer verildi. Bir gencin doktor olma hayalinin anlatıldığı videoda, özellikle gençler arasında popülaritesi artan rap müzik eşliğinde hazırlanan şarkı sözlerinde önemli mesajlar verildi. Özellikle son on yılda sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan şiddetin yüzde 65 oranında arttığı Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik mesajların yer aldığı şarkıda "şiddete dur de" çağrısı yapıldı.
VAN - Lokman Hekim Sağlık Grubu; bir gencin doktor olma hayalini son dönemin popüler müziği rap eşliğinde hazırlanan videoyla anlatırken, aynı zamanda sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekti.Lokman Hekim Sağlık Grubu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla '#kodadıbeyaz' isimli video hazırladı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için kullanılan acil durum yönetim aracı olan "beyaz kod"a vurgu yapılan videoda son dönemde sıklıkla karşılaşılan doktora şiddet haberlerine yer verildi. Bir gencin doktor olma hayalinin anlatıldığı videoda, özellikle gençler arasında popülaritesi artan rap müzik eşliğinde hazırlanan şarkı sözlerinde önemli mesajlar verildi. Özellikle son on yılda sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan şiddetin yüzde 65 oranında arttığı Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik mesajların yer aldığı şarkıda "şiddete dur de" çağrısı yapıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Lokman Hekim'den 'şiddete dur de' çağrısı
Etiketler : Lokman Hekim, Yerel
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Haberler
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Haberler
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Haberler
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Haberler
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Haberler
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor