Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'da Hedef Bir Üst Lig

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Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubu'nda son 9 maçını kazanarak normal sezonu lider bitiren Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Play-Off müsabakalarına hazırlanıyor.Baş Antrenör Engin Gençoğlu, yaptığı açıklamada, hedeflerinin Türkiye Basketbol Ligi'ne (TBL) çıkmak olduğunu söyledi.Şampiyon olacak ekibi kurmak için yönetimle gece gündüz çalıştıklarını, transferde çok önemli hamleler yaptıklarını anlatan Gençoğlu, "Devre arasını çok iyi değerlendirdik ve sistemimizi oturttuk. İkinci devrede oynadığımız toplam 9 maçı da kazanarak 3. başladığımız grubumuzu en yakın rakibimizin 2 galibiyet önünde lider bitirdik. Devre arasında bir üst lige çıkacak takımlar arasında ismimiz anılmazken şimdi şampiyonluğun en büyük adayı gösteriliyoruz." diye konuştu.Gençoğlu, koydukları hedefe ulaşmak için şimdiye kadar yaptıklarından fazlasını ortaya koyacaklarını dile getirdi.Normal sezonu lider bitirerek Play Off'ta saha avantajını kazandıklarını ifade eden Gençoğlu, "Evimizde maç kaybetmeden hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bütün Fethiye hedefe kilitlendi, tek hedef Türkiye Basketbol Ligi. Tek hedef şampiyonluk." dedi.Fethiye ekibi, Bossan'la Play-Off son 16 turundaki ilk maçını 6 Nisan Cumartesi günü seyircisi önünde yapacak. İkinci maç ise 9 Nisan Salı günü İzmir'de oynanacak.