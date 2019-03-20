Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'da Play-Off Heyecanı

Türkiye
Basketbol 2. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Lokman Hekim Fethiye
Belediyespor, sezonun son maçına hazırlanıyor.
Ligde üst üste 8. galibiyetini alarak liderliğini sürdüren Belediyespor, evinde ağırlayacağı Mavişehir
müsabakasında taraftarının desteğini bekliyor.
Baş Antrenör Engin Gençoğlu, yaptığı açıklamada, son maçı da kazanarak ligi lider bitirmek istediklerini söyledi.
Mavişehir'i mağlup ederek normal sezonu zirvede tamamlamanın avantajıyla Play-Off'a başlamak istediklerini vurgulayan Gençoğlu, "Lider olmak zor, liderliği korumak daha zordur' demiştim. Bir önceki İTÜ
maçının zor geçeceğini biliyorduk. Rakip, ligin 2. devresinde yaptığı transferler, son haftalardaki çıkışları ve oynadıkları basketbol
ile sezon başındaki İTÜ olmadıklarını gösterdi. Bütün maç oyunun kontrolü bizdeydi. Maç boyuncu 8-10 sayılık farkı bir türlü daha yukarıya çekemedik, 3 sayı atış yüzdemizde çok kötü olunca maçı kıramadık. Sonunda maç kazanma tecrübemizle ve Caferağa'yı Fethiye'ye çeviren seyircimizle mücadeleyi kazandık." diye konuştu.
Gençoğlu, liderliği korumak için Cumartesi günü Fethiye'de Mavişehirspor müsabakasından galip ayrılmak zorunda olduklarını ifade etti.
Coşkulu taraftarları önünde grubu lider bitirip Play-Off öncesi büyük avantaj sağlamak istediklerini belirten Gençoğlu, Fethiye'nin uzun yıllar dolu salonda hep güzel yerlerde olacağını kaydetti.
basketbol, Lokman Hekim, Fethiye, Spor
Kaynak: AA