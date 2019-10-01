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Lokomotif çöp kamyonuna çarptı: 3 yaralı

Lokomotif çöp kamyonuna çarptı: 3 yaralıKÜTAHYA - Kütahya'da hemzemin geçitte lokomotifin çöp kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

01.10.2019 01:19
Lokomotif çöp kamyonuna çarptı: 3 yaralı
KÜTAHYA - Kütahya'da hemzemin geçitte lokomotifin çöp kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Perli Mahallesi'nde hemzemin geçitten geçen Ümit Çakır yönetimindeki 06 BKH 490 plakalı çöp kamyonuna, vagonlarını almaya giden makinist Mehmet Sarı idaresindeki lokomotif çarptı. Kazada sürücü Ümit Çakır ile araçta bulunan Mustafa Demiral ve Ali İhsan Güncü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, makinist ve yardımcısı gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Lokomotif çöp kamyonuna çarptı: 3 yaralı

Mehmet Sarı, Makinist, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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