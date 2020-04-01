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Lokomotifin altında kalan kadın öldü

KARABÜK'te, evine gitmek için tren yolundan geçen Elif Kalkancı (43), geri manevra yapan lokomotifin altında kalarak hayatını kaybetti.

01.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:30
Lokomotifin altında kalan kadın öldü

KARABÜK'te, evine gitmek için tren yolundan geçen Elif Kalkancı (43), geri manevra yapan lokomotifin altında kalarak hayatını kaybetti.

Karabük Tren Garı'nda yaşanan kaza öğle saatlerinde meydana geldi. Evine gitmek için rayların üzerinden geçmeye çalışan Elif Kalkancı'ya, gar içerisinde manevra yapan lokomotif çarptı. Lokomotifin altında kalarak metrelerce sürüklenen Kalkancı, olay yerinde hayatını kaybetti.Yapılan incelemenin ardından Elif Kalkancı'nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Makinist ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Etiketler: Karabük, Güncel
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