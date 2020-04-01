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Lokomotifin altında kalarak öldü

Lokomotifin altında kalarak öldüKARABÜK'te, evine gitmek için gar içinde rayların üzerinde karşıya geçmeye çalışan Elif Kalkancı (43) lokomotifin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

01.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:38
Lokomotifin altında kalarak öldü
KARABÜK'te, evine gitmek için gar içinde rayların üzerinde karşıya geçmeye çalışan Elif Kalkancı (43) lokomotifin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay öğle saatlerinde, Karabük Tren Garında meydana geldi. İddiaya göre, evine gitmek için tren raylarının üstünden karşıya geçmeye çalışan Elif Kalkancı'ya garın içerisinde manevra yapan lokomotif çarptı. Lokomotifin altında kalan kadın metrelerce sürüklendi. Kadının lokomotifin altında kaldığını gören bir görevli, 112 Acile haber verdi. Olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmaların ardından Elif Kalkancı'nın cesedi morga kaldırıldı. Makinist ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Lokomotifin altında kalarak öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Karabük, Güncel

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Lokomotifin altında kalarak öldü
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