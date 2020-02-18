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Lokomotiv Kaliningrad: 3-0

SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Ivaylov Ivanov (Bulgaristan), Wim Cambre (Belçika)VAKIFBANK: Maja, Gabi, Zehra, Haak, Michelle, Milena, Gizem (L)LOKOMOTIV KALİNİNGRAD: Kurilo, Zaytseva, Cleger, Kosheleva, Podskalnaia, Drca, Galkina (L), Orlova, Iurinskaia, VoronkovaSETLER: 25-22,...

18.02.2020 21:17 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:17Lokomotiv Kaliningrad: 3-0

SALON: VakıfBank Sarayı

HAKEMLER: Ivaylov Ivanov ( ), Wim Cambre ( )

VAKIFBANK: Maja, Gabi, Zehra, Haak, Michelle, Milena, Gizem (L)

LOKOMOTIV KALİNİNGRAD: Kurilo, Zaytseva, Cleger, Kosheleva, Podskalnaia, Drca, Galkina (L), Orlova, Iurinskaia, Voronkova

SETLER: 25-22, 25-11, 25-18

SÜRE: 68 dakika (27, 19, 23)

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçında VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Lokomotiv 'ı 25-22, 25-11 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, grubunu lider olarak tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Bu sonuçla sarı siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11'inci kez çeyrek finale yükselmeyi başardı.



Bulgaristan, Kaliningrad, Belçika, Spor

Kaynak: DHA

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