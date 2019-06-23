Lokomotiv Moskova'dan Martin Linnes'e dev teklif

Galatasaray 'da geçen sezon sağ bekteki performansıyla beğenilen Martin Linnes 'e Lokomotiv Moskova 'dan teklif geldiği öğrenildi.

Rus ekibinin Norveçli sağ bek için 6 milyon euro ödemeyi gözden çıkardığı ifade edildi. Yönetimin 6 milyon euroluk teklife sıcak baktığı öğrenilirken; teknik heyetten gelecek raporu bekleme kararı aldığı ifade edildi. 2016'da 2 milyon euroya Molde'den transfer edilen 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon ortasında uzatılmış ve kazancı 950 bin euro'dan 1.4 milyon euroya çıkmıştı.

YURY SEMİN HAYRAN KALDI

Moskova teknik direktörü Yuri Semin'in, Şampiyonlar Ligi'nde G. Saray ile oynanan maçlarda 27 yaşındaki oyuncunun performansına hayran kaldığı bildirildi. Norveçli olması nedeniyle soğuğa alışkın olan Linnes'in, Rusya'nın iklimine kolay bir şekilde adapte olacağı düşünülüyor.

( Star )