29 Kasım 2018, 10:59
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Lokomotiv Moskova'dan Schalke'ye: Son Maçı Bize Verin

Galatasaray'ın Avrupa Ligine gitmek için mücadele ettiği Lokomotiv Moskova'nın twitter hesabı, Schalke 04'e mesaj gönderdi, "Maçı bize verin." ifadesini kullandı.

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Schalke 04 ile Lokomotiv Moskova son maçta karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkmayı garantileyen Schalke 04, konuk edeceği Lokomotiv Moskova'ya yenilirse sarı-kırmızılı ekibimizin Porto maçından alacağı sonuca göre Rus ekibi UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilir.

RUSLAR "SON MAÇI BİZE VERİN" DEDİLER

Dün akşam Lokomotiv Moskova'nın Galatasaray'ı yenmesiyle Schalke 04 Porto'ya 3-1 yenilmesine rağmen tur atladı. Alman ekibi de maç sonunda Moskova'ya bu yüzden teşekkür etti.

Schalke'nin Twitter hesabı üzerinden, "Lokomotiv'in galibiyeti sayesinde üst tura yükseldik" mesajı paylaşıldı. Rus ekibi de Twitter hesabından,"O zaman 11 Aralık'ta ne yapacağınızı biliyorsunuz" şeklinde yanıt verildi. Son olarak Schalke 04'ün hesabından el sıkışan emoji paylaşımı yapıldı.

UEFA'YA ŞİKAYET ETTİLER

İki tarafın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bu konuşmalar büyük tepki çekti. Taraftarlar son maçta şike yapılacağını ifade ederek UEFA'nın resmi hesaplarını bu konuşmalara mentionladı.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:59



YORUMLAR (16)
RAA: galatasaray neden yenildi zannediyorsunuz adamlar basti parayi aldi maci ve iddiasinida sürdürecek
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NASIL: Şikenin şakası bile olmaz.
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AYŞE TEYZE: Fark ederse terk eder
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KRALEX: HADİ İNŞ
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ŞAKİR: iş bitti. geçmiş olsun. paratorunuza selam söyleyin o anlar.
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