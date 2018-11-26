Lokomotiv Moskova-Galatasaray Maçına İspanyol Hakem

<div>Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak mücadelede Lahoz'un yardımcılıklarını, aynı ülkeden Pau Cebrian Devis ile Roberto del Palomar yapacak.</div> <div></div><div>Teodoro Sobrino'nun dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Javier Estrada ile Alejandro Hernandez olacak.</div><div></div><div></div> <div> <div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div> </div><div></div>