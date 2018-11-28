28 Kasım 2018, 20:07
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Lokomotiv Moskova - Galatasaray Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Lokomotiv Moskova - Galatasaray Maçının İlk 11

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Lokomotiv Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu düdük çalacak. Mateu'nun yardımcılıklarını ise Pau Cebrian ile Roberto Diaz üstlenecek.

Kritik karşılaşmada iki takımın ilk ilk 11'leri şu şekilde:

LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Ignatyev, Kverkvelia, Corluka, Rybus, Krychowiak, Denisov, Anton Miranchuk, Farfan, Aleksei Miranchuk, Smolov

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Ozan, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Rodrigues, Eren Derdiyok Lokomotiv Moskova,Galatasaray,Moskova
28 Kasım 2018 Çarşamba 20:07



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