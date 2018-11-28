28 Kasım 2018, 22:18
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Lokomotiv Moskova Gol Attıktan Sonra Hoparlörden Çıkan Ses, Herkesi Şaşırttı

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile oynadığı karşılaşmada Moskova ekibinin attığı ilk gol sonrasında stadyumda duyulan ses futbolseverleri şaşırttı. İlk başta kimse ne olduğunu anlayamazken gerçek sonradan ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Lokomotiv Moskova, temsilcimiz karşısında bulduğu gol sonrasında stadyum hoparlöründen FIFA 98 oyunuyla özdeşleşen Blur-Song şarkısını çaldı. Bunun ardından ise ilginç bir ses duyuldu. İlk başta kimse ne olduğunu anlayamazken sesin lokomotif sesi olduğu ortaya çıktı.

Lokomotiv Moskova, Rusya Ligi'nde de attığı gollerden sonra stadyum hoparlöründen rakiplerine lokomotif sesi dinletiyor.

(Yeni Şafak)

Galatasaray,Lokomotiv Moskova
28 Kasım 2018 Çarşamba 22:18



YORUMLAR (20)
AUDİTOR: bizde stadta ise mini mini bir kuş konmuştu çalıyor. . . . bilenler bilir
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KSK Lİ MESUT: O sese can kurban. Google home fransız ingiliz kırması. Sarlatanlar...
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BAŞKAN : 4 . Olunca uefaya da sallarmisin sinyor terim
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RIFKI: Şike süreci bittimi fenevin
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PİSİPİSİNE GİTTİ CİNCON: keşke kedi sesi dinletselerdi miyav miyavv
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