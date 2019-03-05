05 Mart 2019, 23:47
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Lokomotiv Moskova, Manuel Fernandes'i Kadro Dışı Bıraktı

Lokomotiv Moskova, Manuel Fernandes

Ara transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Manuel Fernandes, Rubin Kazan maçının kadrosuna alınmadı.

Rusya'da Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Manuel Fernandes, sürpriz bir kararla kadro dışı kaldı. Manuel Fernandes, takımının Rusya Kupası'nda Rubin Kazan ile oynayacağı maç öncesinde kadroya alınmadı. Uzun bir süredir Lokomotiv Moskova ile sözleşmesini uzatmayan Portekizli futbolcunun, sezonun bundan sonra kalan kısmında oynayıp oynamayacağı merak konusu.

FATİH TERİM: ''BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU''

Devre arası transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Beşiktaş'ın eski futbolcusu, bu sezon Lokomotiv forması ile 22 maça çıkıp 3 gol, 4 asist üretti. Teknik Direktör Fatih Terim, Manuel Fernandes transferi hakkında ''Fernandes, beğendiğim bir futbolcu'' sözlerini kullanmıştı. 33 yaşındaki futbolcu için Rus basını da Fernandes'in görüştüğü takımlardan birinin Galatasaray olduğunu belirtmişti.

(Sporx)

Galatasaray, Rubin Kazan, Lokomotiv Moskova, Manuel Fernandes, Spor


YORUMLAR (1)
FSA: Bizdekiler Cok Agir Oyuncular Bunun Emeklilik Yasinda Aman Gelmesin Bir Sezonluk Futbolcuyu Almak Hangi Akila Hizmet Eksik Olsun Alacaksaniz Bir Öküzle Manda Araba Cekermi istemeyiz Taraftar Olarak.
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