Lokomotiv Moskova, Rubin Kazan'ı Yıkamadı!

<br><br>Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Lokomotiv Moskova, Rusya Premier Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rubin Kazan ile 0-0 berabere kaldı. Ligde 5 maç sonra puan kaybeden Lokomotiv Moskova, 25 puanla 3. sıraya geriledi. Rubin Kazan ise 20 puanla 6. sırada yer aldı.<br><br>Galatasaray, 28 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında, deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.<br><br><div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div>