11 Kasım 2018, 18:44
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Lokomotiv Moskova, Rubin Kazan ile Berabere Kaldı

Lokomotiv Moskova, Rubin Kazan ile Berabere Kaldı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Lokomotiv Moskova, Rusya Premier Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rubin Kazan ile 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Lokomotiv Moskova, Rusya Premier Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rubin Kazan ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde 5 maç sonra puan kaybeden Lokomotiv Moskova, 25 puanla 3. sıraya geriledi. Rubin Kazan ise 20 puanla 6. sırada yer aldı.

Galatasaray, 28 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında, deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Galatasaray,Rubin Kazan,Lokomotiv Moskova
11 Kasım 2018 Pazar 18:44



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