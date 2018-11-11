Lokomotiv Moskova, Rubin Kazan ile Berabere Kaldı

Galatasaray
'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Lokomotiv Moskova
, Rusya
Premier Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rubin Kazan
ile 0-0 berabere kaldı.
Ligde 5 maç sonra puan kaybeden Lokomotiv Moskova, 25 puanla 3. sıraya geriledi. Rubin Kazan ise 20 puanla 6. sırada yer aldı.
Galatasaray, 28 Kasım Çarşamba
günü oynanacak UEFA Avrupa
Ligi D Grubu 5. maçında, deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.
Galatasaray,Rubin Kazan,Lokomotiv Moskova
11 Kasım 2018 Pazar 18:44